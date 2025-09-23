２３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８５．０２ポイント（０．７０％）安の２６１５９．１２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８０．３９ポイント（０．８６％）安の９２９０．３４ポイントと続落した。売買代金は２９４５億６０８０万香港ドル（約５兆５９９６億円）となっている（２２日は２９０５億３７１０万香港ドル）。投資家心理がやや悪化する流