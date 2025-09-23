9月26日までは「動物愛護週間」。塩尻市では23日、「動物愛護フェスティバル」が開かれ、介助犬の活動などが紹介されました。スリッパや靴下を脱がしたり、床に落ちたものを何度も拾ってくれる犬。体に障がいがある人をサポートする「介助犬」の訓練を受けた「よし君」です。「動物愛護フェスティバル」は、動物の正しい飼い方や動物愛護への理解を深めてもらおうと、毎年行われています。介助犬や聴導犬の仕事を紹介するデ