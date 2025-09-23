23日は秋の彼岸の中日です。山形市の寺には朝から多くの人が墓参りに訪れ、手を合わせました。山形市の正願寺には、23日朝から多くの人が墓参りに訪れました。彼岸は春と秋の2回、秋は秋分の日を中日とし、墓参りなどで先祖を供養して感謝を伝える期間とされています。訪れた人たちは線香や花を手向け先祖の霊に手を合わせていました。訪れた人①「（墓には）ご先祖様が結構いらっしゃるので皆さんにあいさつしに来た。ことし