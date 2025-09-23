俳優・和田正人（46）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「東京2025世界陸上」のスペシャルアンバサダーを務めた俳優・織田裕二の“後任”問題について私見をつづった。和田正人は「僕なりに #世界陸上 MC後任論争に終止符を打ちたいと思います。山田裕貴で。好感度、知名度、熱さ、申し分ないです」と投稿。ユーザーからは「ありだと思います！」「私は鈴木亮平さんがいいとおもいますね」「あの流れはバナナマンに