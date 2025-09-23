茨城県美浦村が主催する馬をテーマにした祭典「美浦村UMAフェスタ」が23日、美浦トレセン周辺施設など村内各所で初めて開催され、多くの来場者でにぎわった。美浦村光と風の丘公園で行われたプレゼント抽選会には藤沢和雄元調教師（74）と国枝栄師（70）がプレゼンターとして登場。質問コーナーなどを通してファンとの交流を楽しんだ。「日本馬が凱旋門賞で勝つには？」と問われ、藤沢元調教師は「私は（自厩舎の馬で）この