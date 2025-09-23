◇明治安田J1リーグ第31節横浜M―G大阪（2025年9月23日パナソニックスタジアム吹田）横浜F・マリノスは連勝を狙い、アウェーでG大阪戦に臨む。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。横浜Mは前節から中2日で迎え、大島秀夫監督は先発9人を変更。今夏に新加入したFWオナイウ情滋とMFユーリ・アラウージョがリーグ戦初先発する。▽横浜M先発メンバー【GK】朴一圭【DF】鈴木冬一、山根陸、諏訪間幸成、トーマス・デン