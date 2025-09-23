◇プロ野球パ・リーグ オリックス 1-0 ソフトバンク(23日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクはこの日も1点差の攻防を落とし、本拠地でのオリックス4連戦を全敗としました。なお、同日に2位日本ハムが敗れたため、優勝マジックは「5」となりました。このカードでは好機を生かせず、決定打を欠いていたソフトバンク打線。この日も初回の先頭・谷川原健太選手が2塁打で出塁するとゴロの間に3塁へ進むも、得点につなげられません。さら