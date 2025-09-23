高校生、大学生らがデジタルアートを描いて戦うアートの大会「リミッツ」。出されたお題を制限時間で描いて競うアートのスポーツなのだ。優勝するとアメリカ旅行もプレゼントされる、日本一をかけた戦いである。北海道から出場する2組の高校生もいた。チームワークで勝負を挑むペアと人前に出るのが苦手な女子一人の2組。想定問題をこなすなど練習を積んで大会に出場するが、そこには意外な結末が待っていた。※詳しくは動画をご覧