少年3人が溺れ、1人が意識不明の重体です。【映像】海岸の様子午後3時25分ごろ、福岡県宗像市で「少年4人が溺れたようだ」と119番通報がありました。少年4人が海に入ったとみられ、うち3人が溺れ、2人は救助されましたが、15歳の少年1人が海岸から30mほどの海中で見つかったということです。（ANNニュース）