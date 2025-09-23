中国商務部市場運行・消費促進司の責任者は22日、8月の中国消費市場の状況について説明した。8月に消費市場は全体として安定した運営状況を維持した。国家統計局によると、同月の社会消費財小売総額は前年同期比3．4％増の3兆9700億元に達し、増加率は同1．3ポイント上昇した。1-8月の累計は同4．6％増の32兆3900億元で、増加率は同1．2ポイント上昇した。消費市場には次の四つの特徴が見られた。（1）商品消費が安定的に増加した