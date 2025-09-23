今夏にリーグ・アンのレンヌからイングランド２部のバーミンガムに加入した古橋亨梧は、開幕６試合でまさかの無得点。リーグカップの１ゴールに留まっていた。スコットランドの名門セルティックでは３年半で85ゴールを挙げていた日本代表FWへの期待は小さくなかっただけに、この結果に失望しているファンもいるようだ。かつてプレーしたスコットランドの『THE SCOTTISH Sun』は９月21日、「セルティックの英雄は、今夏レンヌ