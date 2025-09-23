ニューストップ > 国内ニュース > “駆け込み万博”当日券求め朝から長蛇の列 購入し「感無量」喜びの… MBSニュース “駆け込み万博”当日券求め朝から長蛇の列 購入し「感無量」喜びの声の一方で手に入らず落胆する人も…博覧会協会は毎朝西ゲートの予約枠を追加するなど対応 2025年9月23日 17時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 23日、万博の閉幕まで約3週間となる 当日券を当日券に求める人が続出 朝から最寄りの夢洲駅まで続く長い列ができていた 記事を読む おすすめ記事 『TOKYO GAME SHOW 2025』物販ブースの販売商品／現地受け取り事前販売・当日購入のご案内 2025年9月20日 12時0分 【世界陸上】広中璃梨佳が決意の大逃げ 「最初から自分のレースをすると決めていた」 2025年9月18日 20時13分 『ONE PIECE』『NARUTO』『進撃の巨人』……世界陸上レース前“ポーズ”を独断と偏見ランキング！ 2025年9月22日 16時45分 こんな応募者はムリ（汗）「週1日、2時間で♡」ドヤ顔で募集条件を無視。その【驚きの真意】に絶句 2025年9月23日 8時1分 好評の大阪万博…「会場内全面禁煙」から一転、喫煙所が会期中に新設された「深い事情」 2025年9月17日 7時0分