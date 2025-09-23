虚偽の申請を繰り返しホテルの宿泊代として政務活動費を不正に使用。兵庫県議が辞職願を提出です。（松井重樹兵庫県議９月２３日）「『おい、松井どうした？』と我に返った」兵庫県議会に辞職願を提出したのは無所属で自民党会派に所属する松井重樹議員（７１）です。議会の関係者によりますと松井議員は「翌日に県庁職員と面会するため」と虚偽の申請を繰り返し、過去５年間にホテルの宿泊代として、政務活動費約１８０