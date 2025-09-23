９月２３日午前１１時半ごろ、神戸・三宮のジュンク堂書店で、６０歳くらいの男が新書３冊を盗み、もみ合いになった店員が軽傷を負う強盗致傷事件が発生しました。男は盗んだ新書を投げ捨て、２３日午後５時時点でも逃走を続けています。警察によりますと、２３日午前１１時半ごろ、神戸市中央区の「ジュンク堂書店三宮店」の新書エリアで、１人の男が不審な動きをしているのを男性店員（６０代）が見つけました。男性店員