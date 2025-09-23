パレスチナ問題の解決に向けた国際会議で演説するフランスのマクロン大統領＝22日、米ニューヨークの国連本部（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークの国連本部で22日、パレスチナ問題の解決に向けた国際会議が開かれた。フランスのマクロン大統領はパレスチナ国家承認を宣言した。英国とカナダに続き先進7カ国（G7）で3カ国目。パレスチナ自治政府によると、承認した国は国連加盟国（193カ国）の8割を超える約16