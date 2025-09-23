サッカー女子のSOMPO・WEリーグ第13節第1日は23日、神奈川・相模原ギオンスタジアムで1試合が行われ、昨季王者の日テレ東京Vがノジマ相模原を2―0で下した。1試合消化が多く、勝ち点を18に伸ばして同16のINAC神戸をかわした。日テレ東京Vが女子アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）に出場するため、変則日程で実施した。