嵐の強風に抗う幼い翼竜のイメージ図/Rudolf Hima（ＣＮＮ）ドイツ南部の有名な化石産地「ゾルンホーフェン石灰岩」で最近、古代の空飛ぶ爬虫（はちゅう）類「翼竜」の赤ちゃんとみられる化石２体が見つかった。分析の結果、２匹は激しい嵐で飛ばされ、ラグーン（礁湖）に落ちて死んだという仮説が浮かび上がった。米自然史博物館の研究員、ラブ・スミス氏が英レスター大学の博士課程で研究を主導し、その結果が米生物学学術誌「カ