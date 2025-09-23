「踊る大捜査線」シリーズでスリーアミーゴスの神田署長役を演じて一躍人気となり、「アウトレイジ」など多くの映画、ドラマ、舞台に出演する俳優・北村総一朗（８９）が２２日、長いメッセージとともにブログを更新。ネット上で拡散されている自身の死亡説について「誰が何の目的と根拠で」と不快感を表明し、注意喚起した。「何気にＹｏｕＴｕｂｅショート欄を見ていると、私は最早この世にはいない事になっていた。しかもご