俳優の阿部寛（61）が23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、8年ぶりに出演。7月に亡くなった父について語った。阿部の父は、採石場などで使うタイヤの直径が3メートル以上ある世界最大級のダンプカーを作っていたという。「子どもの時はそれがすごくうれしくてね。それを作っているっていうことが、なんか自分の中でも誇りであって」と明かした。そんな自慢の父が今年7月、98歳で亡くなったと明かした。そ