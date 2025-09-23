◆プロアマ交流戦巨人３軍２―６日本製紙石巻（２３日・Ｇ球場）右太もも裏の肉離れで離脱していた巨人の鈴木大和外野手が、復帰２戦目でマルチ安打を放ち回復ぶりを示した。３軍プロアマ交流戦・日本製紙石巻戦に「１番・中堅」で先発出場。両チーム無得点の３回無死一塁から左前打で実戦復帰後初安打を放つと、３点を追う７回２死一塁から右前打でマルチ安打をマーク。「ピッチャーのボールも結構見えていましたし、自分の