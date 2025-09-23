ナ・リーグ西地区２位のパドレスは２２日（日本時間２３日）のブルワーズ戦で、延長１１回に５―４の劇的なサヨナラ勝ちを収め、２年連続となるポストシーズン進出を決めた。最後は一死三塁からフェルミンの中前適時打で大熱戦に終止符を打ったが、９月はとことん苦しんだ。試合前まで８勝１０敗で、同地区の首位に立つドジャースは１０勝９敗。しかも宿敵が上旬に５連敗を喫した間は１勝３敗と勝ち星を伸ばせず、その後も?お