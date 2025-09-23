◆大相撲秋場所１０日目（２３日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭４枚目・平戸海（境川）に寄り切られ、５勝５敗となった。過去５戦全勝の相手の右を差されての一気の寄りに屈し、昇進は厳しくなった。若隆景は、夏場所を小結で１２勝、先場所を関脇で１０勝。大関昇進の目安、三役で直近３場所３３勝には、今場所１１勝を挙げることが必要となるが、もう一番も負けられない状態だった。あくまで