◆秋季兵庫県大会▽３回戦報徳学園５―２明石商（２３日・明石トーカロ）報徳学園が３回戦で明石商を破り、８強に進出した。初回１死満塁で藤本碧空三塁手（２年）の中犠飛で先制すると、続く吉野寛太右翼手（１年）の左前適時打で追加点を挙げた。４回に１点を返されたが、５回１死一、三塁で岸本玲哉左翼手（２年）の中越え適時二塁打などで２点を追加した。投げては先発した山田大雅（１年）が４回３安打１失点、２番手