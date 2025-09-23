◆大相撲秋場所１０日目（２３日・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を寄り切り、勝ち越し。過去２勝の相手に左を差し、下手を取るとそのまま前に出て勝利し、２敗を守った。新三役での給金直しにも「これからです。（三役は意識しないで）今まで通りやっています。（出来は）７０％くらいです」。初日に、横綱・大の里（二所ノ関）、４日目に西前頭２枚目・王鵬（大嶽）に黒星となっ