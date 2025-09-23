鹿児島空港で23日、し、乗客乗員200人以上が避難するトラブルがありました。 日本航空によりますと、鹿児島空港で23日、午前10時55分 鹿児島発 東京行きのJAL644便が、出発前にエアコンなどに使う「補助動力装置」を作動させたところ、機内で煙が発生しました。 機長の指示で、乗客236人と乗員9人全員が避難しました。けが人はいませんでした。 複数の乗客によりますと、客席の真ん中付近で煙が確認されたということです。 （