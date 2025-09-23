日本時間１７時３０分に英製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:30 予想47.2前回47.0（製造業PMI（購買担当者指数）) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:30 予想53.6前回54.2（サービス業PMI（購買