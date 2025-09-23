通貨オプションボラティリティードル円１週間７％やや下回る水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.956.275.376.15 1MO8.556.596.736.58 3MO9.126.817.447.40 6MO9.086.797.857.53 9MO9.176.908.197.76 1YR9.226.988.417.93 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.897.006.47 1MO7.427.726.83 3MO8.508.38