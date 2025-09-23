23日午後、福岡県宗像市の海岸で遊んでいた少年9人のグループのうち1人が溺れ、意識不明の重体です。警察と消防によりますと、23日午後3時半ごろ、福岡県宗像市の海岸で「海で溺れている」と通りかかった人から119番通報がありました。少年9人のグループのうち8人が海で泳いでいて戻ってこられなくなったという情報があります。このうち、1人が意識不明の重体だということです。7人は近くにいた人に救助されています。救助された男