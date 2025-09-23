放送作家の野々村友紀子氏（51）が23日までに自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「2丁拳銃」の川谷修士（51）とのバラエティー番組ロケのオフショットを披露した。「冒険少年、ありがとうございました」と書き出すと、22日放送のTBSのバラエティー番組「アイ・アム・冒険少年」の恒例企画「脱出島」に出演した際のオフショットを披露。海を見渡すベランダで手でハートを作りにこやかな表情を見せる2ショットや、