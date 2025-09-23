サウジアラビアのナショナルデーで披露された伝統舞踊「アルダ」＝23日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は23日、サウジアラビアのナショナルデーを迎えた。式典では伝統楽器「ウード」の演奏や、剣や太鼓を使った力強い伝統舞踊「アルダ」が披露され、観客を魅了。同国では2030年に首都リヤドで万博が開かれる。式典に登壇したファリハ投資相は「大阪万博が寛容とおもてなしの心で迎えたように、われわれもリヤドで世界を