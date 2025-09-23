オリックス１―０ソフトバンク（パ・リーグ＝２３日）――オリックスの太田が先制適時打を放った。三回二死一、二塁、追い込まれながらも変化球を引っ張って三遊間を破り、二塁走者の紅林を迎え入れる一打となった。今月８日以来の打点を記録し、「ベニ（紅林）がよく走ってくれた。タイムリーになってくれてよかった」と振り返った。