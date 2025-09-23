「ソフトバンク０−１オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクがオリックスに痛恨の４連敗。まさかの２試合連続完封負けを食らった。序盤から拙攻の連続だった。初回に１死三塁、二回に無死三塁の絶好機で先制することができなかったソフトバンク打線。直後の三回、太田に先制タイムリーを浴びてしまうとファンのタメ息が漏れ、本拠地の空気は一層重くなってしまった。以降はオリックスの継投の前にゼロ