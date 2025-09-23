Bリーグに所属する各クラブは9月22日、開幕に先立ちプレシーズンゲームを開催した。 広島シンヨーオークアリーナでは、広島ドラゴンフライズと名古屋ダイヤモンドドルフィンズが激突。前半はコフィ・コーバーンのインサイドを中心に得点を重ねていく広島だが、名古屋Dの強度の高いディフェンスを前に停滞し34－45で試合を折り返す。後半もターンオーバ&