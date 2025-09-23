アーセナルの育成組織出身のチチェスター・シティFWビリー・ビガー(21)が試合中に大怪我を負った。脳損傷の疑いで空路で緊急搬送され、現在も集中治療室での処置が続いているという。英『ザ・サン』が伝えた。ビガーは14歳からアーセナルの育成組織に入り、ユースを経てU-21チームでプレーしていた。しかし、トップチーム昇格は果たせず、2024年にアーセナルを退団。今夏からチチェスター・シティ(英8部相当)に移籍していた。