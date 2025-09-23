2025年10月7日（火）スタート 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。「そこから先は地獄」主題歌が吉井和哉の「甘い吐息を震わせて」に決定！純粋で、真面目で、「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた主人公・矢嶌莉沙（井桁弘恵）。そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼（豊田裕大）。「彼を救