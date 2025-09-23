松前藩と闘ったアイヌ民族の英雄・シャクシャインの法要祭が北海道新ひだか町で営まれました。新ひだか町では、アイヌ民族の英雄・シャクシャインをしのぶ法要祭が開かれ、神への祈り・カムイノミがささげられました。シャクシャインは１６６９年に不平等な交易でアイヌを圧迫した松前藩と戦い、命日とされる９月２３日に毎年、法要祭が営まれています。７９回目を迎えた２０２５年はおよそ１２００人が参加しました。（北海道アイ