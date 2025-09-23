9月21日、「みちょぱ」こと池田美優が、出演するラジオ番組『みちょパラ』（ニッポン放送ほか）で9月6日に放送された『有吉の夏休み2025』（フジテレビ系）へ批判が殺到したことについて触れ、話題となっている。「2025年の『有吉の夏休み』は、13回めとなる放送でした。今回は、これまで恒例で参加していたフワちゃんが、タレントのやす子さんへの不適切発言が騒動となり芸能活動休止中のため、不在に。野呂佳代さんが新たに加