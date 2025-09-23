◇明治安田J1リーグ第31節町田―京都（2025年9月23日サンガスタジアム）5位・FC町田ゼルビアはアウェーで2位・京都との上位対決に臨む。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。リーグ戦4試合ぶりの白星を狙う。アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）東地区1次リーグ初戦FCソウル戦から中6日で迎え、黒田剛監督は先発2人を変更。いずれもFW陣で、羅相浩（ナ・サンホ）と呉世勲（オ・セフン）に代わって藤