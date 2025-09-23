青森県田子町の農場で男性がクマに襲われけがをしました。青森県ではこの3日間で3件目の人的被害です。きょう午前8時ごろ、青森県田子町の農場で40代の男性がクマに襲われました。男性は顔や腕などを爪で引っかかれてけがをしましたが、自ら車を運転して避難し、その後、病院で手当てを受けています。現場は岩手県との境にある人里離れた農場で、男性は水質調査のために訪れ、別の作業員を待つ間、1人で準備作業をしていたところ襲