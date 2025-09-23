お笑いトリオ、ロバート馬場裕之（46）が15日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。結婚。・恋愛について語った。馬場は「このまま独身でいいかな」と将来の展望を語った。「だって、じゃないと自分のお金を自分で使えないんで。目黒の店も物件買っちゃったんで。だから一切もう貯金なくなって今。そんなのがパートナーいたら無理じゃないですか。もう1軒店もやりたいし」と語った。そのため「結