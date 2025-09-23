23日午前、東京・葛飾区の首都高・堀切ジャンクション付近で、車2台による事故があり4人がケガをしました。警視庁などによりますと、23日午前10時前、首都高速道路の堀切ジャンクション付近で、中央分離帯になんらかの原因でワゴン車が突っ込み、さらに、その後ろから普通乗用車が追突したということです。この事故で、ワゴン車に乗っていた4人がケガをし病院に搬送されましたが、全員命に別条はないということです。警視庁などが