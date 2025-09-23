体調不良のため、21日の歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」の昼の部、Aプロ「筆法伝授（ひっぽうでんじゅ）」「道明寺（どうみょうじ）」を休演をしていた片岡仁左衛門（81）が24日の同作品に出演する。23日、松竹が発表した。「秀山祭−」は、A、Bプロの2パターンの配役で上演しており、21日はAプロでの上演予定だった。片岡は20日のAプロは出演。体調不良を思わせるような場面もあり心配されていたが、体調も回復したことから出演す