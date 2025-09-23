俳優の城田優が23日にエックスを更新。人気イケメン俳優と遭遇したことをファンに報告した。【写真】城田優が振り返ったらそこにいた「すっごくイケメン」俳優投稿の中で城田は「買い物をしていたら、後ろからガバッと掴まれまして「あ、終わった」と思いながら振り返ったら、志尊淳くんでした」と報告。志尊について城田は「すっごくイケメンでした」とつづり「東京ってすごい街ですね」とコメントしている。2015年放送の『