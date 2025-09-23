ノアのシングルリーグ戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ」優勝決定戦（２３日、後楽園ホール）で、Ａブロック１位のマサ北宮（３６）がＢブロック１位のジャック・モリス（３１）に勝利し、初優勝を果たした。極悪軍団「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の「チェアマン」として大会を荒らしまわった北宮。決勝の相手は、８月の川崎大会でＴ２ＫＸから追放されたモリスとなった。序盤からＴ２ＫＸのヨシ・タツの介入で優位を築いて