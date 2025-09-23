政治ジャーナリストの青山和弘氏が２３日、「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ）に出演し、自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した小泉進次郎氏についてコメントした。青山氏は小泉氏の強味について「自民党の議員の中では発信力、発言というのはすごさがあると思います。当意即妙に話もできますし。例えば石破さんを説得しに行ったのは小泉さんですね。『辞めてくれ』って」と行動力と発信力を評価した。一