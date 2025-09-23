◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人は２３日、広島戦のスタメンを発表した。オコエ瑠偉外野手が「１番・左翼」でスタメン出場する。８月３０日の阪神戦（東京Ｄ）以来の先発起用に応えたい。先発マウンドは戸郷翔征投手。岸田行倫捕手とのバッテリーで勝利をつかむ。以下、両チームのスタメン。【巨人】１番・左翼オコエ２番・中堅キャベッジ３番・遊撃泉口４番・三塁岡本５番・