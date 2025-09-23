メ～テレ（名古屋テレビ） 記録的な大雨で多くの車が水に浸かった三重県四日市市の地下駐車場で、23日も所有者による被害状況の確認が行われています。 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」は、12日の大雨で地下1階から2階に停められていた車274台が水に浸かりました。 駐車場の管理会社は、22日から車の所有者の立ち合いのもと被害状況の確認を進めていて、2日目の23日は午前中だけで60人以上の車の