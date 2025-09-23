◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節ＦＣ東京―福岡（２３日・味スタ）陸上男子短距離で今月の世界陸上・東京大会にも出場したサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝の弟で、ユース出身のＦＷサニブラウン・ハナン（１９）がリーグ戦３試合連続でベンチ入りした。ハナンは１８７センチ、８０キロの恵まれた体格で、スピードやジャンプ力が武器。５０メートルは「６秒台」という。兄ハキームも小学６年生までは陸上と並行してサ