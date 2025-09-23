吉井和哉が、ソロとしては4年ぶりとなる新曲「甘い吐息を震わせて」を10月8日に配信リリースすることを発表した。同曲は2022年より制作が開始されていたもので、KinKi Kids「薔薇と太陽」（2022年）やTHE YELLOW MONKEY「砂の塔」（2016年）などで タッグを組んだことのある船山基紀氏を共同プロデューサーに迎えた。今夏にオファーのあった日本テレビ系 火曜プラチナイト ドラマDEEP『そこから先は地獄』（主演：井桁弘恵、10月7