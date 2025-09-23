清水ユースから来季トップに昇格するＭＦ土居佑至とＭＦ針生涼太が２３日、トップのホーム・浦和戦開始前、ＩＡＩスタジアム日本平のピッチであいさつ。サポーターの前で意気込みを語った。すでにトップの公式戦に出場し、ゴールも決めている土居は「勝利に貢献できるよう頑張りますのでよろしくお願いします」。針生も「勝利のために全力を尽くして戦うので応援よろしくお願いします」と力強く言い切った。未来の主力を担う高